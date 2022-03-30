Karabağlar Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sürüyor

30.03.2022 22:20

Karabağlar Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi Önceki gün gerçekleştirilen "Hakikat ve Kütüphaneler" programının ardından Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Reşat Nuri Güntekin Kitaplığı'nda da "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan programa Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, Nazire Merzeci İlkokulu öğrencileri, bölge muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, kütüphanelerin önemine ilişkin tarihsel değerlendirmede bulundu. Çocukların kendilerini iyi yetiştirmeleri ve geleceğe çok iyi hazırlanmalarını isteyen Başkan Selvitopu, "Bugün burada 58. Kütüphane Haftası'nı kutlamak için bir aradayız. Kütüphaneler neden önemli; Çünkü oralarda muhafaza edilen kitaplarda geçmişe ve geleceğe ışık tutan bilgiler var. Bizler o bilgiler sayesinde donanımlı hale geldik. Bugün teknoloji çok gelişti. Bazı konuları geleceğe taşımak daha da kolaylaşıyor. Bunu yaparken geçmişimizi unutmamamız gerekir. Tarihsel süreçte çeşitli yöntemlerle insanoğlunun bilgiye ulaşması engellenmek istenmiştir. Ancak insanoğlu bunu bertaraf ederek, edindiği bilgileri gelecek kuşağa taşımayı başarmıştır" diye konuştu.

Bilgili toplum olmanın önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bilgi güç demektir. Bilgili insan da güçlüdür, ne yapacağını bilir. Bizler sizleri en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. O nedenle kitap okumayı asla ihmal etmeyin, yaşınıza eğitim durumunuza göre kitaplar okuyun. Bunun size hep faydası olur, sizi yetiştirir ve daha güçlü kılar. Güçlü insan da her şeyle baş etmesini bilir. Güçlü bir toplum haline gelirsek dünya ile rekabet edebiliriz"dedi.

Çocuklarla buluştu

Etkinlikte Yazar Dilge Güney'in "Hayalbazlar Geçidi" adlı kitabı programa katılan öğrencilere yazar tarafından imzalanıp armağan edildi. Etkinlikte bir söyleşi gerçekleştiren Güney, 8 yaşından beri yazmaya meraklı olduğunu belirterek, iyi bir yazar olmanın yolunun çok kitap okumaktan geçtiğini söyledi. Dilge Güney ayrıca çocukların merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı.

Yoğun ilgi gören programda ayrıca 2021 yılı içerisinde Reşat Nuri Güntekin Kitaplığı'nda en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilere sertifika ve kitap armağan edildi. Etkinlik sonunda Başkan Selvitopu ve katılımcılar çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Karabağlar Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlediği program bugün "Arşivler ve Hakikatlar" konulu panelle sona erecek. Panele, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Kutlutürk'le Karabağlar belediyesi Arşiv Müdürü Hatice Gümüş katılacak. Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'ndaki panel saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Karabağlar Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sürüyor - Son Dakika


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