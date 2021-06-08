Karabağlar Belediyesi Yaz Spor Okulları önlemlerle açıldı - Son Dakika

Belediyeye bağlı 16 spor tesisinde ve 12 branşta düzenlenen yaz spor okulları eylül ayı ortalarına kadar devam edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz spor okullarına gelecek olan herkesin HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca spor yapılırken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilecek.

Yaz spor okulları kapsamında çocuklara yönelik olarak futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, halk oyunları, tekvando, karate, teniz, bocce ve güreş branşlarında eğitim verilecek.

Yetişkinler için aerobik, pilates, zumba, halk oyunları, tenis ve bocce branşlarında eğitimler olacak.

Kayıtların devam ettiği kurslarla ilgili Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 4147901 - 4147918 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.

Atatürk Gençlik Merkezi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitim ve sporun öncelikli konularından olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla Uzundere'de yaşama geçireceğimiz Atatürk Gençlik Merkezimizin temelini çok yakın zamanda atacağız. Burası başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olacak. Karabağlar'da sporu ve amatör sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.