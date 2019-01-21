Karabağlar Betondan Bir Çöle Dönmüş"
2 saat önce
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, "Karabağlar'ın yerel yönetimi yeşil alan konusunda sadece sınıfta kalmamış adeta okuldan atılacak duruma gelmiş.
AK Parti Karabağlar
Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan
, "Karabağlar'ın yerel yönetimi yeşil alan konusunda sadece sınıfta kalmamış adeta okuldan atılacak duruma gelmiş." ifadelerini kullandı.
Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Karabağlar'da kişi başına düşen yeşil alan ortalamasının 1,6 metrekare olduğunu savundu. İstanbul
ve ilçelerinde kişi başına 6 metrekareden fazla yeşil alan düştüğünü bildiren Doğan, şunları kaydetti:
"Karabağlar'daki istatistik ise tam bir felaket. Evlerimizdeki saksılar dışında çiçek göremez olmuşuz. Sokaklarımızda neredeyse tek ağaç kalmamış. Karabağlar'ın yerel yönetimi yeşil alan konusunda sadece sınıfta kalmamış adeta okuldan atılacak duruma gelmiş. Karabağlar betondan bir çöle dönmüş. Mevcut yerel yönetim buna bir cevap vermek zorunda."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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