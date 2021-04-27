Karabağlar'da asfalt son teknoloji araçlarla seriliyor - Son Dakika

Milyonlarca liralık yatırımla satın alınan asfalt kazıma ve serme araçlarının, silindirlerin hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Satın aldığımız frezeyle (kazıyıcı) eski asfalt kaldırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yenisini, son teknoloji finişer aracımızla seriyor. Böylece kaliteli ve dengeli bir asfalt yollarımıza serilmiş oluyor.Vatandaşlarımız da bunu hemen fark ettikleri için bizlere, ekiplerimize teşekkürlerini iletiyorlar" dedi.

Son teknolojiye sahip bu araçlarla Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesini güçlendirdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bize emanet edilen her kuruşu aynı anlayış doğrultusunda halkın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 58 mahallemizde yaşayan 500 bin insanımızın gündelik yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda asfalt serimi yapıyor. Şu anda Poligon ve Refet Bele mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca Gazi, Cennetçeşme, Kibar, Salih Omurtak, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Limontepe, Bahçelievler mahallelerinde de kaldırım, tretuvar yenileme; kilit taş ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Başkan Selvitopu da sık sık çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplere kolaylık diliyor.

Şantiye güçlendirildi

Karabağlar Belediyesi, toplam maliyeti 10 milyon lirayı aşan araçları geçen haftalarda Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine kazandırdı. Asfalt kazıma ve serme, silindir, kamyonlarla şantiye güçlendirilmiş oldu. Eğitimli personel tarafından kullanılan bu makineler, ilçe sokaklarında gece gündüz hizmet veriyor. Karabağlar Belediyesi ekipleri ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki tesiste günlük olarak üretilen tonlarca asfaltı, belirlenen program doğrultusunda farklı mahallelere seriyor