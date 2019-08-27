Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da bir eve molotofkokteyli atıldı
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Karabağlar'da bir eve molotofkokteyli atıldı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde molotofkokteyli atılan bir evde ufak çaplı yangın çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde molotofkokteyli atılan bir evde ufak çaplı yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Evin dışında bulunan merdivene isabet eden molotofkokteyli sebebiyle çıkan ufak çaplı yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:49 Kaynak: AA
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