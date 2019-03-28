Karabağlar'da En Çok Okuyan Çocuklar Ödüllendirildi

Karabağlar Belediyesi çocukları kitap okumaya özendirmek için her yıl geleneksel hale getirdiği "En Çok Kitap Okuyan Çocuk" etkinliği düzenlendi. Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'na üye olan 4 bini aşkın çocuk arasında en çok kitap okuyan ilk 11 çocuğa ödülleri verildi. Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Karabağlar Belediye Başkan Vekili Alev Ağrı açılış konuşmasında çok kitap okumanın ve kütüphanelerin önemine değinerek, yarının büyükleri olan çocuklara daha çok kitap okumaları konusunda öğütler verdi.

Ödül töreni öncesinde Yazar Bilsen Başaran çocuklara hikaye anlatarak, onlara şiirler okudu.

Etkinlik sonunda, çocuklar ödüllerini Başkan Vekili Alev Ağrı, Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ve Yazar Bilsen Başaran'ın elinden aldı. En çok okuyan 11 çocuğa, satranç takımı ve kitap setinin yanı sıra teşekkür belgeleri de verildi. Alev Ağrı ayrıca etkinliğe katkı koyan Yazar Bilsen Başaran'ın adına dikilmiş fidan dikim sertifikası hediye etti.

Yazar Başaran, etkinlik sonunda çocuklara "Yalancı Masal, Yaşamı Tartan Terazi, Ah Elmacık Vah Elmacık, Benekli Turgut ve Düş Çocukları" adlı çocuk kitaplarından imzalayarak, hediye etti.