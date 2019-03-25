Karabağlar'da Her Canlı Bizim İçin Değerli

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve yöneticilerle Karabağlar Merkez Seçim Ofisi'nde bir araya gelen Başkan Selvitopu, HAYTAP ekinin getirdiği"Bella" isimli köpeği de bol bol sevdi.Kendisi de tam bir hayvansever olan Başkan Muhittin Selvitopu, Esin Önder ve misafirlerini burada ağırlamaktan da memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Selvitopu örnek gösterilecek can dostlarından

Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte Karabağlar Belediyesi'nin sokak hayvanları konusunda önemli çalışmalar yaptığını,3 önemli tesisi hizmete açtığını belirten Esin Önder, Başkan Selvitopu'na verdiği desteklerden ötürü tebrik etti. Bundan sonra da aynı desteğin devam etmesi dileğinde bulundu

Karabağlar'da can dostlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz

HAYTAP'ın "Söz Veriyorum" protokolünü imzalayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, 5 yıldan bu yana ilçede bulunan tüm canlılara açtıkları merkezlerde son teknolojik cihazlar eşliğinde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de bu çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bella'yı sevdi

Atılan imzanın ardından Başkan Selvitopu, arkadaşları adına temsilen gelen Bella isimli köpeği kucağına alarak sevdi.