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Karabağlar'da kaçak içki operasyonu

41 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde kaçak şekilde imal edildiği belirtilen 643 şişe şarap ile 267 paket sarma sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Karabağlar'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde kaçak şekilde imal edildiği belirtilen 643 şişe şarap ile 267 paket sarma sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesi'ndeki bir evde içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce M.A.Ö'nün evinde yapılan aramada, 643 şişe şarap, 267 paket markasız paketler halinde sigara, 3 kilo 450 gram tütün ve sigara sarma kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.Ö'nün, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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