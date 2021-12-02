Karabağlar'da katı atık bedellerine zam yok - Son Dakika

Karabağlar Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde gerçekleştirildi. Ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapılan toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'la Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özkurt da katıldı.

Başkan Selvitopu toplantının açılışında, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Mobilya Akademi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin çok yakında yoğun olarak kullanılacağını hatırlattı. Uzundere Meydan ve Pazaryeri Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Başkan Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapım ihalesine gelecek ay çıkılacağını söyledi. Pazaryerleri, parklar, meydan düzenlemelerinin programa uygun olarak devam edeceğini belirterek, "Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Projesi de istediğimiz şekilde sürüyor. 2021 için yüzde 30 imalat öngörmüştük. Ay sonunda istenilen noktaya ulaşacağız. Bu önemli projeyi 30 aylık süresi içinde tamamlama hedefimizden sapma yok" dedi.

Vergi teşekkürü

Karabağlar'daki mükelleflerin geçen yıllarda olduğu gibi bu vergi ödeme döneminde de vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini bildiren Başkan Selvitopu, "Vergi gelirlerinde geçen yılın aynı döneminin biraz üzerinde artış kaydedildi. Hassasiyet gösteren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Karabağlar'da yaşayan 500bin insana eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Görevimizi onlara layık olduğu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Özgücümüzle iyi bir noktaya geldik. Bu hizmetleri aynı anlayışla devam ettireceğiz" diye konuştu.

Oybirliğiyle...

Mecliste daha sonra, 2022 yılı için belirlenen katı atık bedelinin bu yılki tarifeye çekilmesi konusu görüşüldü. Yaşanan ekonomik kriz ve pandemi gözönüne alınarak, 2021 tarifesinin geçerli olması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine karar nedeniyle teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Böylece katı atık bedellerine zam yapılmamış oldu. Kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.