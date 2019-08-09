Karabağlar'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri satış ve kesim yerlerini bayramda da denetleyerek vatandaşların kurban bayramını daha rahat ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlayacak.

Karabağlar ilçesi sınırları içerisinde kalan Peker Mahallesi, Uzundere ve Uzundere otoban altında bulunan kurban satış yerleri ile bayram için kurulan 11 kesim yerine denetimler periyodik olarak devam ediyor.

Veterinerler de kontrol ediyor

Belediye Zabıta ekipleri kurban satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarını kontrol ederken, veterinerler ise hayvanların dişeri ile sağlıklı olup olmadığına dair kontrollerini gerçekleştirdi.

Belirlenen satış yerleri dışında kesim yapmayın

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bayram süresince de kurban satış ve kesim alanlarını gezerek belirtilen noktaların dışında satış yeri açanlara ve kaçak kesim yapanlara ceza-i işlem uygulayacak. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından yine bu alanlar denetim altında tutulacak. Bunların yanı sıra kaçan kurbanlıklar için belediye tarafından hayvan yakalama ekibi kuruldu. Vatandaşlar 414 81 81 "Alo Pati" hattından görevlilere ulaşabilecek.