Karabağlar'da Midibüs Yokuşta Kaydı: 4 Yaralı
1 saat önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yokuşta yavaşlayan midibüs, kontrolden çıkarak geri yönde kaymasıyla önce doğal gaz dağıtım kutusuna ardından ev duvarına çarptı.
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, yokuşta yavaşlayan midibüs, kontrolden çıkarak geri yönde kaymasıyla önce doğal gaz dağıtım kutusuna ardından ev duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sarıyer
Mahallesi 5714/24 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Özdemir
yönetimindeki 35 ZTG 60 plakalı midibüs, yokuş çıkarken önünde duran araç nedeniyle yavaşladı. Bu sırada midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle geri yönde kaymaya başladı. Midibüs önce doğal gaz dağıtım kutusuna ardından evin duvarına çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir ve midibüste yolcu olarak bulunan Mahmut Sevim, Zeycan Sevim ile Yasemin Mandalli Ulusoy'un yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından, doğalgaz kutusunun zarar gördüğü için görevliler bölgedeki gazı kesti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:00 Kaynak: DHA
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