Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da orman yangını
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Karabağlar'da orman yangını

42 dakika önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:03 Kaynak: DHA
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