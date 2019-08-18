Karabağlar'da orman yangını
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Karabağlar'da orman yangını (7)MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDIİzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Karabağlar Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
'da orman yangını (7)
MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDI İzmir
'in Menderes
ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik
Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, rüzgar ve alevlerin seyrine göre Bahçecik'in yakınında bulunan Yeniköy Mahallesi
'nin de boşaltılabileceği uyarısında bulundu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA
)
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