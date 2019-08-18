Karabağlar'da orman yangını (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangını helikopterle havadan inceledi, söndürme çalışmalarını denetledi.

Bakan Pakdemirli, dün İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangını da havadan inceledi.

Davut CAN/İZMİR,

