Karabağlar'da orman yangını (2)
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:01 Kaynak: AA
'in Karabağlar
ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Limontepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor.
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