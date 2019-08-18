Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da orman yangını (2)
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Karabağlar'da orman yangını (2)

45 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Limontepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ediliyor.
Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:01 Kaynak: AA
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