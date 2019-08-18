Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da orman yangını (3)
Son Dakika Güncel Haber

Karabağlar'da orman yangını (3)

5 dakika önce

PAKDEMİRLİ: SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYORTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti.

Karabağlar'da orman yangını (3), System.String[]

PAKDEMİRLİ: SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu, ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangının kanyonun içinde kaldığını, etrafının çevrildiğini söyledi. Pakdemirli, "Muğla yangını İzmir'dekine kıyasla kontrol altında. Ekipler İzmir yangınına odaklandı. Orman Genel Müdürümüz de geliyor birlikte koordinasyon merkezine geçiyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İZMİR,


Bekir Pakdemirli, Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası'nda zeytinlik yangını Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:09:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da orman yangını (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]