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Karabağlar'da orman yangını (7)

1 saat önce

MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDIİzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.

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MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDI
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, rüzgar ve alevlerin seyrine göre Bahçecik'in yakınında bulunan Yeniköy Mahallesi'nin de boşaltılabileceği uyarısında bulundu.


Menderes, Bahçecik, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:16 Kaynak: DHA
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