Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da ormanlık alanda çıkan yangın
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Karabağlar'da ormanlık alanda çıkan yangın

14 dakika önce

-Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası detaylar İZMİR - Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

- Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası detaylar İZMİR - Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:35 Kaynak: AA
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