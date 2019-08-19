Karabağlar'da ormanlık alanda çıkan yangın
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-Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası detaylar İZMİR - Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:35 Kaynak: AA
- Karabağlar
Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası detaylar İZMİR - Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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