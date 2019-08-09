Son Dakika Haberleri: Karabağlar'da planlama talebi
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Karabağlar'da planlama talebi

1 saat önce

AK Parti Karabağlar ilçe Başkanı İrfan Doğruca, ilçedeki planlama bozukluğunun giderilmesi gerektiğini belirtti.

Karabağlar'da planlama talebi, System.String[]
AK Parti Karabağlar ilçe Başkanı İrfan Doğruca, ilçedeki planlama bozukluğunun giderilmesi gerektiğini belirtti.
Doğruca, yaptığı yazılı açıklamada, Karabağlar Belediyesinin planlama yetkisindeki bölgede yeşil alanın kısıtlı olduğunu kaydetti.
Planlama bozukluğuna çözüm üretilmesini isteyen Doğruca, "Parkların, çocuk oyun alanlarının olmadığı mahallelerin tespit edilmesini ve bu konuya çözüm üretilmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.
İrfan Doğruca, CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız'a dikey yerine yatay yapılaşmanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulunmasını önererek, şunları kaydetti:
"Hangi vatandaşla uzlaşıp planları hayata geçirdiler. Vatandaşımız kendilerine teveccüh gösterdi tekrar iktidara getirdi. Demokrasiye inanmış insanlar olarak sonuna kadar saygı duyuyoruz ama verilmeyen hizmetleri söylemek bizim görevimiz."
Karabağlar, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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