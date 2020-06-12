Karabağlar'da sağanak sonrası ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

Karabağlar'da sağanak sonrası ev ve iş yerleri sular altında kaldı

İzmir'de cadde ve sokaklar yağış nedeniyle göle döndü

İZMİR - İzmir'in özellikle Karabağlar ilçesinde dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için "acil" koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir'de etkili oldu.

Özelikle Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar'da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu.

Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.