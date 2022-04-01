Karabağlar'da türkülerle Anadolu turu - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri yoğun ilgiyle izlendi.

Aralarında Kavacık Türküsü'nün de olduğu onlarca sevilen türküyü seslendiren koro, Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nu hıncahınç dolduran yüzlerce kişiyi Anadolu turuna çıkardı.

Geçen günlerde Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri'ne ev sahipliği yapan ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu, bu kez Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nu ağırladı. Şef Murat Sincer yönetimindeki koronun "Türkülerle Bahara Merhaba" konserini, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu yüzlerce kişi izledi. Yoğun ilgi nedeniyle salonun hıncahınç dolması üzerine koridorlara ek sandalyeler konuldu. İzleyiciler, sevilen türküleri koroyla birlikte seslendirdi.

Kavacık Türküsü de var

"Yolcu", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme", "Senden Bana Yar Olmaz", "Magosa Limanı", "Ötme Bülbül" gibi türküleri seslendiren koro, Murat Sincer'in Karabağlar'a bağlı Kavacık Köyü için yazıp bestelediği Kavacık Türküsü'yle de yoğun alkış aldı. Reyhan Şafak Baran ve Şengül Nişancı da konser sırasındaki dans ve oyunlarıyla geceye renk kattı. Şef Murat Sincer, konserin son eseri olarak Halk Ozanı Nesimi Çimen'in Barış Türküsü'nü izleyicilerle buluşturdu. Bu sırada barışı simgeleyen beyaz balonlar uçuruldu.

Konser sonunda Başkan Selvitopu Sincer'e çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Selvitopu, "Güzel bir akşamı hep birlikte yaşadık. Anadolu'nun her yöresine gidip geldik. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ait o güzel türkülerimizi hep birlikte söyledik. Koromuza çok teşekkür ediyoruz. Tüm dünyada, bütün insanlık için barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi diliyoruz" dedi.

Gece, katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.