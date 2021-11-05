Karabağlar'da Yaşar Seyman söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda izleyici katıldı.

Başkan Selvitopu etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların toplumsal yaşamda yer alması için attığı adımları hatırlattı. Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan eder etmez kadınların siyasi, ekonomi, akademi gibi bir çok noktada etkin şekilde görev yapmaları için yasal düzenlemeler yaptığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "O dönem dünyanın büyük bölümünde olmayan haklar ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde, Mustafa Kemal sayesinde kadınlarımıza tanınmıştır. Bugün bakıldığında istenilen noktaya gelememiş olabiliriz. Eksiklerimiz var. Buna rağmen ülkemizde her alanda kendini kanıtlamış, öne çıkmış kadınlarımız çoğunlukta. Gönlümüz bu sayının artmasından yana. Bu söyleşi de bu amaçla düzenlendi. İstiyoruz ki hem Karabağlar, hem İzmir hem de Türkiye'de kadınlarımız toplumsal yaşamın içinde hak ettikleri yeri alabilsinler" dedi.

Başkan Selvitopu, Yaşar Seyman ve etkinliğin moderatörü 21. Dönem Milletvekili Ayşe Gürocak'a teşekkür ederek, söyleşinin başarılı geçmesini diledi.

Daha sonra kürsüye gelen Seyman, "kadın" ve "örgüt" kelimelerinin anlamlı ve evrensel sözcükler olduğunu belirterek, "Biz örgütü bilmiyor, kadını tanımıyoruz. Tanısak günde 5 kadını şiddet nedeniyle kaybeder miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde kadının yaşamı değiştiren, dönüştüren, çok değerli bir dinamik olduğunun farkında değiliz" diye konuştu.

Seyman bugün yaşanılan birçok sorunun çözümünün örgütlü olmaktan geçtiğini söyleyerek, "Modern dünya insanı 'düşünen, konuşan ve örgütlü birey' olarak tanımlıyor" yorumunu yaptı.

Söyleşinin sonunda Başkan Selvitopu, Seyman ve Gürocak'a doğa dostu sertifika verdi. Daha sonra onlarla birlikte Seyman'ın kitaplarını katılımcılar için imzaladı.

Yaşar Seyman kimdir?

Kadın Hakları Savunucusu, Yazar ve Sendikacı Yaşar Seyman 1954 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası'nın (BASİSEN) Ankara ve İç Anadolu Bölge Başkanlığı'nı yapan Seyman,Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği, Dil Derneği, PEN üyesi. Avrupalı Sanatçılar Derneği Başkanlığı yaptı.1999-2000 yıllarında CHP'nin ilk kadın Genel Başkan Yardımcısı oldu. Halen CHP PM üyesi olan Seyman çok sayıda kitap ve ödülün sahibidir. Seyman son olarak28. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'ne değer görüldü.