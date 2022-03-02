Karabağlar'da yoğun hizmet - Son Dakika
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Karabağlar'da yoğun hizmet

Karabağlar'da yoğun hizmet

02.03.2022 14:22

Karabağlar Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı Başkan Selvitopu yönetiminde gerçekleştirildi.

Ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapılan toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Şaban Çelik, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan, İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özkurt ve Mahalli İdareler Başkanı Necati Tağaç da katıldı.

Başkan Selvitopu toplantının açılışında, meclis üyelerini belediyenin yaptığı çalışmalar konusunda bilgilendirdi. Asfaltlama, yol yapım ve bakım, park düzenlemeleri, temizlik gibi rutin çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin tefrişinin tamamlanmak üzere olduğunu ve yakın zamanda açılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yıldız Kenter açıldıktan sonra Bozyaka Nikah Salonu'nu onarıma alacağız. Bununla ilgili gerekli hazırlıkları yürütüyoruz" dedi.

Atatürk Gençlik Merkezi son sürat!

Uzundere'deki Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini bildiren Başkan Selvitopu, "Bu yıl mümkün olduğu ölçüde inşaatı yarılamayı ve gelecek yıl da tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Kavacık Köy Meydanı'nın düzenlenmesi çalışmalarına belediyenin kendi ekiplerince gelecek günlerde başlanacağını belirterek, kırsal kalkınmayı desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı. Bu kapsamda gübre dağıtımlarının devam ettiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'deki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere toplam 30 ton gübre dağıtımımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde de zor durumdaki çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hedef kendi sorumluluk alanımızdaki çiftçiyi ayağa kaldırmak, tarımı destekleyerek üretimi artırmak" dedi.

Başkan Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri'nin düzenlenmesi, Özgür Semt Merkezi'nin kreş işlevine kavuşturulması, Kızılay Sosyal Butik gibi çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

Tüm bu çalışmaları mütevazı bir bütçeyle yaptıklarına dikkat çekerek, " Türkiye'de tasarrufu önemseyen belediyelerin başında geliyoruz. Bu sayede elde ettiğimiz bütçeyi yatırımlara dönüştürebiliyoruz" diye konuştu.

Nasreddin Hoca'ya öğrenci akını

Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin açıldığı günden bu yana öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Öğrencilerimiz hem fen bilimleriyle ilgili deney istasyonlarından yararlanabiliyor hem de Uzay ve Havacılık Sergisi'ni ilgiyle geziyorlar. Ayrıca üst kattaki kültür sanat atölyesini yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve diğer kurumlarla buraya yönelik özel projeler geliştirmek niyetindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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