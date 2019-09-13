Son Dakika Haberleri: Karabağlar'daki orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Karabağlar'daki orman yangını

59 dakika önce

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kentte geçen ay meydana gelen orman yangınının ardından alanda boş bölgenin kalmayacağını belirterek, her tarafı ağaçlandıracaklarını bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kentte geçen ay meydana gelen orman yangınının ardından alanda boş bölgenin kalmayacağını belirterek, her tarafı ağaçlandıracaklarını bildirdi.

Göreve dün başlayan Derince, yaptığı yazılı açıklamada, Menderes Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ile 18 Ağustos'ta başlayan yangından etkilenen bölgeleri helikopterle incelendiklerini ve çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Derince, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın sırasında ve sonrasında gelişmeleri sürekli takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burayı kesinlikle zamanında ağaçlandıracağımızı taahhüt ediyoruz. İzmirlilerle, sivil toplum örgütleriyle beraber bir metrekaresi bile boş kalmadan bu alanlar ağaçlandırılacaktır. Sahaya geldim, gördüm, arkadaşlarımız gerekli çalışmayı başlatmışlar. 30 Ağustos'ta ilk dozerimiz sahayı sürmeye başladı. Şu anda da kesim işleri devam ediyor, enkaz boşaltılıyor ve 11 Kasım 2019'da burada fidanlar toprakla buluşacak. Burada bir karış boş toprak kalmayacak. 2006'daki Meryemana, 2007 Bornova Çiçekli, 2017 Menderes yangınlarında olduğu gibi biz burada her tarafı ağaçlandıracağız."

Karabağlar'daki orman yangını

Menderes, Derince, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi
Eski eşi tarafından yüzü şişeyle parçalanan kadın yardım istedi: Bu adam beni öldürecek Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade, köpek barınağına sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabağlar'daki orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]