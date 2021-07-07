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'Karabağlar hızla gelişiyor' - Son Dakika

'Karabağlar hızla gelişiyor'

07.07.2021 14:04
'Karabağlar hızla gelişiyor', System.String[]

Başkan Selvitopu, bürokratlar ve meclis üyeleri, muhtarların taleplerini dinliyor.

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerin sorunlarını belirlemek ve bunlara çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtarlar toplantısının 2.'si, belediye ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun başkan yardımcıları ve belediye bürokratlarıyla birlikte muhtarların taleplerini dinlediği toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır'la meclis üyeleri Can Ersoy, Nurdan Şenkal Uçar ve Okan Aras da katıldı.

Toplantıda, Ali Fuat Cebesoy (Talib Doğan), Sevgi (Ömer Yılmaz), Refet Bele (Hatice Akar), Bozyaka (Hasan Soysal), Tahsin Yazıcı (Selim Arı), Gülyaka (Gülüzar Öztekin), Tırazlı (Ali Bahri Özdemir), Osman Aksüner (Murat Toprak), Aşık Veysel (Ahmet Tuna), Karabağlar (İbrahim Kocaman), G. Asım Gündüz (Saim Keskin), Cennetoğlu (Mustafa Ölmez), Sarıyer (Emine Konukseven), Uğur Mumcu (Tekin Derdiyok), Çalıkuşu (Mustafa Onkan), Günaltay (Sakine Özdem) ve Kibar (Sedat Yegül) mahallelerinin muhtarları tek tek söz alarak, talep ve önerilerini doğrudan Başkan Selvitopu'na iletti. Ayrıca Karabağlar'a yeni kazandırılan ve ilçe sokaklarında yoğun olarak çalışan asfalt kazıma, asfalt serme, kamyon gibi yeni araçlar için Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler

Toplantıda ayrıca İZSU'dan isimler de yer aldı.

Herkesle iyi iletişim...

Karabağlar Belediyesi'nin muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları başta olmak üzere toplumun her kesimiyle iyi bir diyalog içinde çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, "Hepimizin ortak amacı Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza en iyi hizmeti vermek. Sizlerin görüş ve önerilerini alarak, birlikte ilçemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Pandemi döneminde özellikle park yenilemeleri ve asfaltlamaya ağırlık verdiklerini bildiren Başkan Selvitopu, "Hedefimiz tüm mahallelere girmek. Arkadaşlarımız buna göre planlamalarını yaptılar. 20-30 yıldır yenilenmeyen parkları yeniliyoruz. Henüz başlamadıklarımızı da program doğrultusunda Karabağlar'a yakışır hale getireceğiz. Bazı mahallelerimizde yeni park yapacak yer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunu da yeni yaptığımız ve yeterli yeşil alan, sosyal teknik altyapı içeren planlarla aşacağız" dedi.

Temizlik konusunda da, yeni satın alınan 3 tonluk yeni nesil çöp konteynerlerinin uygun alanlara yerleştirildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Hedefimiz bunları, ÇAÇA denilen araçların manevra yapabileceği her noktaya koymak. Aralarında geçici işçilerin de olduğu bütün ekiplerimiz, sahayı daha temiz kılmak için çalışıyor" diye konuştu.

Şantiye araç parkları güçlendi

Karabağlar Belediyesi'nin mütevazı bütçesine rağmen 10 milyon lirayı aşkın yatırımla şantiye araç parklarını güçlendirdiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Asfalt kazıma, serme, kamyon gibi aldığımız yeni araç gereçlerle hizmet standardımızı yükselttik. Bunlar artarak her geçen ay daha iyi hale gelecek. Bütçemizi yerinde kullanarak yeni araçları kazandırmaya devam edeceğiz. Veteriner İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü gibi diğer birimlerimiz de hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor" dedi.

Yapımı tamamlanan ya da devam eden projelerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Yakın tarihde Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ni hizmete açıyoruz. Burada modern pazaryeri, düğünlerin büyük toplantıların yapılabileceği nikah salonu olacak. Mobilyacılar Çıraklık Eğitim merkezi neredeyse bitti. Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Kültür Merkezi tamamlandı ve şimdi içini düzenliyoruz. Tahsin Yazıcı Kültür ve Semt Merkezi tamamlanmak üzere. Sunduğu olanaklarla adeta 'kültür sarayı' gibi olacak. Bu yıl içinde hepsini hizmete açacağız. Ayrıca İzmir'in en iyi spor komplekslerinden biri olacak Atatürk Gençlik Merkezi'nde, zemini güçlendirmek için kazık çalışmaları sürüyor. Spor yapmak isteyen çocuklar, gençler burayı yoğun olarak kullanacak. Böylece Karabağlar'ın önemli bir açığını gidermiş olacağız. Karabağlar Belediyesi sessiz sedasız çok büyük ve önemli yatırımları hayata geçiriyor. Bunları şov için değil vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu için yapıyoruz. Olanaklarımız ölçüsünde çok daha iyilerini de yapacağız. Tamamladığımız revizyon imar planlarının uygulanmasına başlandığında, Karabağlar çok hızlı bir şekilde dönüşecek, modern hale gelecek. Böylece sizlere iletilen sıkıntılar da azalacak."

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'Karabağlar hızla gelişiyor'

Karabağlar Belediyesi, Muhittin Selvitopu, Tahsin Yazıcı, Karabağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Karabağlar hızla gelişiyor' - Son Dakika


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