İzmir'de eşi ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de eşi ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı

19.08.2022 18:31
İzmir'de eşi ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Karabağlar ilçesinde eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren, iki baldızını yaralayan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı.

Karabağlar ilçesinde eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren, iki baldızını yaralayan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısını dün sabah olayın yaşandığı eve otomobiliyle götürdüğü öne sürülen zanlının arkadaşını da gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Recep U'nun, ifadesinde e-devlet uygulamasından eşinin kendisine boşanma davası açtığını gördüğünü, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Recep U (36), dün sabah saatlerinde, bir ay önce 3 çocuğunu yanına alıp Batman'daki evlerinden ayrılarak İzmir'deki babaevine dönen eşi Berivan U'nun ailesinin yaşadığı Gülyaka Mahallesi'ndeki eve balkondan girmiş, eşini, kayınpederi Şemsettin Ç'yi ve baldızları Gülistan ve Şirvan Ç'yi tabancayla vurmuştu.

Olayda Berivan U. ile babası Şemsettin Ç, hayatını kaybetmiş, kardeşleri Gülistan ve Şirvan Ç, hastaneye kaldırılmıştı. Recep U. yanına aldığı 3 çocuğunu, bir yakınına bıraktıktan sonra Buca ilçesinde polise teslim olmuştu.

YORUMLAR
500
Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı Balkondan girerek katliam yapan koca ve bir arkadaşı tutuklandı
Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de eşi ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadıkları zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:28 Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de eşi ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement