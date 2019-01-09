Karabağlar'ın Daha Fazla Mağdur Edilmesine İzin Vermeyeceğiz"

AK Parti Karabağlar
Belediye Başkan adayı Bilal Doğan
, Karabağlar'da yaşayan vatandaşların mağdur edildiğini ve bunun daha fazla sürmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Doğan, yaptığı yazılı açıklamada seçim çalışmaları kapsamında partisinin mahalle başkanlarıyla ilçenin sorunları ve çözüm yolları ana gündemiyle bir araya geldiklerini belirtti.
Karabağlar'ın demografik yapısı itibariyle çok kültürlü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Doğan, Karabağlar'ın ilçe olduktan sonra seçilen iki belediye başkanının da hiçbir icraat yapmadığını savundu.
AK Parti'nin belediyecilikteki tecrübesini örneklerle anlatan Bilal Doğan şunları kaydetti:
"Karabağlar'ın daha fazla mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. İzmir
için özlediğimiz hizmeti almak istiyorsak kendimizi çok güzel anlatmamız gerekiyor. Biz hep birlikte olduğumuz sürece AK Belediyecilik anlayışını Karabağlarımız'da, İzmirimiz'de en güzel şekilde yaşatacağız. Projelerimizi en güzel şekilde anlatabilmemiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız' bu sayede daha güçlü olacağız ve kendimizi her zamankinden daha iyi anlatacağız."