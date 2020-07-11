Karabağlar'ın tescillenen üzümü bölge ekonomisine katkı sağlayacak - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin meşhur 'Kavacık Üzümü', Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesi alırken, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çekildi.
Denizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Kavacık Mahallesi'nde yetişen 'Alphonse Lavallee" türü üzüm, kendine özgü lezzeti, burukluk oluşturmayan ve sevilerek tüketilen tadının ayırt edici özeliğiyle öne çıkıyor. Erken olgunlaşmasına karşın uzun süre bozulmadan kalabildiği vurgulanan Karabağlar'ın ünlü üzümü, lezzetiyle ağızlarda tat bırakıyor. Kayıtlı 115 üreticinin yer aldığı yerleşimde, yaklaşık 2 bin 850 dönümde üretim yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık köyünde yetiştirilebilen ürünü, 'Kavacık Üzümü' olarak tescilledi. Coğrafi işaret belgesi alan ürünün, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çekildi.
Üreticilerden evli ve 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz (44) ise, "Üzümümüz aslında Fransa'dan gelme ama burada kendini daha iyi buldu. 850 rakım olması nedeniyle iri taneli, araması güzel bir üzüm. Bu belgeyle ürünümüzün değeri artacak. Başkası bizim yörenin üzümü diye satamayacak. Köyümüz için iyi oldu. Köyümüz kalkınır inşallah" dedi.