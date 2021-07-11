KARABAĞLAR TOKİ HAK SAHİPLERİNDEN, SELVİTOPU'NA ÇAĞRI EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun, Uzundere mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) verilecek olan alanın, Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesini istemesini eleştiren bir grup hak sahibi vatandaş, basın açıklaması yapıp, Ev sahibi olmak istiyoruz, mağduruz dedi. İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne bağlı kırsal Uzundere Mahallesi sınırlarındaki İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kampüsüne TOKİ tarafından konut yapılmak istenmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'yla, TOKİ hak sahiplerini karşı karşıya getirdi. Dava açıp, kampüs alanı içerisine yapılacak olan TOKİ konutlarının planlarını iptal ettiren ve arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını isteyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na TOKİ hak sahipleri tepki gösterdi. Karabağlar Belediye binası önünde toplanan hak sahipleri düzenledikleri basın açıklamasıyla Selvitopu'na seslendi. Hak sahiplerinden Alişan İnal, 20 ay önce TOKİ'nin Karabağlar'a dar gelirli vatandaşlar için yapacağı konutların kura çekimine başvurduk. Karabağlar sınırları içerisinde bu projeye tam 30 bin aile başvurdu. Normal şartlarda TOKİ'ye ait olan 80 hektarlık alanın tamamına konut yapılacaktı fakat AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kararıyla alanın bir bölümüne bir üniversite yapılması için TOKİ'den talep edildi. TOKİ bu talebe olumlu karşılık verdi ve 35 hektarlık alanın üniversite geri kalan alanı ise biz dar gelirli vatandaşların konutları için ayırdı. Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP'li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana konut yapılmasına karşıyız diye bir kampanya başlattı ve sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin bu günlere kadar uzamasına sebep oldu. Bu süreçte biz hayatında hiç ev sahibi olamamış ve normal şartlarda ev sahibi olamayacak TOKİ'den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor dedi. Belediye Başkanı Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden İnal, şu ifadeleri kullandı Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok biz nasıl ev sahibi olacağız Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz. Biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı Gelin bu inattan vazgeçin, Biz, Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın.