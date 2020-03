Karabatak'tan 2'inci mizah kitabı - Son Dakika

Adıyamanlı Gazeteci Yazar Naif Karabatak, ikinci mizah kitabı olan Yağlı Yavan, kitabı çıktı.



Daha önce bir delinin not defteri köşesinde yazdığı mizahi hikayelerini "Emmi hortumu taksana" adıyla kitaplaştıran Naif Karabatak, yeni mizahi hikayelerini Yağlı Yavan adıyla kitaplaştırdı. Yeni kitap, 288 sayfa, 48 hikayeden oluşuyor. Çıkarmış olduğu kitapla alakalı açıklamalarda bulunan Karabatak, "Her şakada bir gerçek var derdi babam. Her gerçekte de bir şakanın bulunacağını eklemeyi unutmazdı. Mizah yazmama sebep olan belki de babamın bu sözüydü, belki de hayatı çok da ciddiye almamam gerektiğine olan inancımdı. Çünkü hayat çok kısaydı ve biz burada kalıcı değildik. Her ne kadar hayatı ciddiye almazsam da, hayat beni olabildiğince ciddiye alarak her türlü zorluğu yaşattı, her acıyı tattırdı, her badireyi atlattı. Kendi adıma çıkardığım ilk kitap olma özelliği taşıyan bu kitap, "Yağlı Yavan" adıyla sizlerle buluştu. Bu kitaptan çok, bu kitabın basılma hikayesi var, bambaşka bir hikayenin konusu. Mizahi yazılarımı hikaye veya öykü diye belli bir kalıba sokanlardan değilim. Çünkü kendimi hikayeci veya öykücü olarak görmüyorum. Daha çok kendime has üslubumla mizahi yazı yazdığımı söylüyorum. Sayfayı her çevirdikçe yüzünüzde oluşacak tebessüme ortak olabilirim. Bu kitapta bir birinden bağımsız gibi dursa da, temelde aynı olan ve kitaba adını verdiğim öyküyle paralel duran mizahi yazılar yer alıyor. Bir iddiam yok ama bir derdim var, daha güzeli de olmalı, okurlarla buluşmalı" diye konuştu. - ADIYAMAN