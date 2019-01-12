Karabet Geçidi'nde Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları sürüyorVAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek şeritten ulaşıma açılan Van-Bahçesaray yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.
Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları sürüyor
VAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek şeritten ulaşıma açılan Van- Bahçesaray
yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Karapet Geçidi'nde önceki gün yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 2 gün kapalı olan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler, yer yer 2 metre karın bulunduğu bölgede yol genişletme çalışmaları için 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor.
(EKİP-ŞAK-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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