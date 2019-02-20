Son Dakika Haberleri: Karabeyler Mahallesi'ne Yeni Menfez

Karabeyler Mahallesi'ne Yeni Menfez

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi'nde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak için iki ayrı noktada 10 adet prefabrik kutu menfez montajına başladı.

Karabeyler Mahallesi'ne Yeni Menfez, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ıslah, korkuluk ve menfez çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi'nde iki ayrı noktada 10 adet prefabrik kutu menfez montajına başladı. Yürütülen menfez çalışması sayesinde aşırı yağışlarda olası taşkınlar ortadan kaldırılacak. Karabeyler'de yaya ve araç geçişi güvenli hale getirilecek.

"Cengiz Başkanımız başımızın tacı"

Mahalle Muhtarı Halil Bilek, "Mahallemizde yağışlı havalarda sorun yaşıyorduk. MASKİ yetkilileri sağ olsun her zamanki gibi başladıkları çalışmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız, evlerine geçmekte zorlanıyordu, çocuklarımız okula gidip gelirken epey sıkıntı çekiyordu. MASKİ, talebimizi geri çevirmeyerek hemen çalışmalara başladı. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Bizlere bıkmadan usanmadan hizmet etmeye devam eden başımızın tacı Cengiz Başkanımızı yeni dönemde de başkanımız olarak görmek istiyoruz. Bizlere güzel hizmetler sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:01 Kaynak: Bültenler

Selendi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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