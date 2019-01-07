Son Dakika Haberleri: Karabiber 101: Karabiber Hakkında Bilmedikleriniz

Karabiber 101: Karabiber Hakkında Bilmedikleriniz

1 saat önce

2: 27 Karabiber nasıl siyah oluyor?

2: 27 Karabiber nasıl siyah oluyor?

3: 15 Beyaz biber dedikleri yalan mı?

4: 51 Ayrı renkteki karabiberlerin tatları nasıl farklılık gösteriyor?

9: 06 Top biber ve sivri biberin ortak ve farklı noktaları nelerdir?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:58 Kaynak: Youtube

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