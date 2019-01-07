Karabiber 101: Karabiber Hakkında Bilmedikleriniz
1 saat önce
2: 27 Karabiber nasıl siyah oluyor?
2: 27
Karabiber nasıl siyah oluyor?3: 15
Beyaz biber dedikleri yalan mı?4: 51
Ayrı renkteki karabiberlerin tatları nasıl farklılık gösteriyor?9: 06
Top biber ve sivri biberin ortak ve farklı noktaları nelerdir?
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:58 Kaynak: Youtube
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