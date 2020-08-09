Karabiberle şaşırtın tava, oklava kullanın - Son Dakika

Karabiberle şaşırtın tava, oklava kullanın

Kuvvet zaafiyeti olan kişilerin kendilerini korumalarına yardımcı olan krav maga eğitimleri veren Enis Mazhar Tayman "Her şeyden önce kadınlara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz ve bu feci bir şey...

Karabiberle şaşırtın tava, oklava kullanın, System.String[]

Kuvvet zaafiyeti olan kişilerin kendilerini korumalarına yardımcı olan krav maga eğitimleri veren Enis Mazhar Tayman "Her şeyden önce kadınlara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz ve bu feci bir şey... Erkek şiddetinin sona ermesi kadına ne yapacağını söylemekle değil erkeklerin ne yapmamaları gerektiğini öğrenmesiyle mümkün, ki bu konuda ağır yaptırımlara ihtiyaç var" diyor. Ancak yine de kadınlara kendilerini savunmaları için ne yapmaları gerektiğini anlatmak durumundayız. Çünkü Polis Akademisi Suç Araştırmaları Anabilim Dalı'ndan iki öğretim üyesinin 2016-2018 arasında işlenen 932 kadın cinayetine ilişkin yaptığı araştırmaya göre kadın cinayetlerinin yüzde 72'si kapalı alanda gerçekleşiyor.Temizlik kimyasallarını saldırganın gözüne sıkın ve zaman kazanın.Tayman'a uygulamalı anlatımlarda Gülsüm Postacı eşlik etti.

HAZIRLIKLI OLUN

Acil bir durumda özsavunma için kullanabileceğiniz gündelik nesneleri belirleyin. Tavsiye ettiğimiz savunma egzersizlerini düzenli olarak yapın. Ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar iyi... Yeri geldiğinde bir tuzluğun bile savunma gereci olarak kullanılabileceğini unutmayın.

SALDIRGANI MUTFAĞA ÇEKİN

Mutfak iyi bir savunma alanı. Akla ilk önce tava gibi saplı nesneler geliyor. Ancak usulüne uygun kullanmazsanız sadece can acıtır. Saldırganın hiddetinin artmasına yol açar. Tava kullanacaksanız 'doğru hedef' diye bir şey yok. Kollarıyla kendini koruyacaktır. Tereddüt etmeyin. Önce tavayla belden üste, sonra da tekmenizle saldırganın bacak arasına vurun. Tava yoksa kesme tahtası da iş görebilir. Bıçak kullanmayın. Amacınız saldırganı sakatlayıp uzaklaşmak olsun.

BİR AVUÇ DOLUSU UNU YÜZÜNE FIRLATIN

Bir avuç dolusu un veya toz karabiberi yüzüne fırlatın. Gözünü kapattığı andan faydalanın ve kasıklarına sağlam bir tekme atarak uzaklaşın. Bir bardak su bile işe yarayabilir.

GÖZLERİNİ KAPATTIĞI AN...

Çoğu temizlik ürünü gözleri tahriş eden kimyasallar içerir. Temizlik ürünlerini saldırganın yüzüne püskürtün ve hemen uzaklaşın.

Şiddet gören kadın oklavayı dik biçimde vurur ve sonra kasıklara tekme atarak uzaklaşır.

Kendinizi korumak için yakınızdaki objelerden faydalanın ama asıl amacınız kaçmak olsun.

Kapı stoperleri penceresiz kapılarda ayakla desteklenirse saldırganın içeri girişini zorlaştırır.

BANYODA YAKALANMAYIN

Şiddet anında banyoya sığınmayın, büyük dezavantajları var. Çoğunlukla penceresi yoktur, sesinizi duyurmanız da zor olur. Ancak kendinizi savunmak için saç kurutma makinesi işe yarayabilir. Kordonu elinize dolayın ve vücudunuza yakın tutarak tüm gücünüzle savurun.

'YANGIN VAR' DİYE BAĞIRIN

Şiddete maruz kaldığınızda "İmdat, beni öldürüyorlar!" diye değil, "Yangın var" diye bağırın. Mahalleli ilk cümleyi duymazdan gelebilir. Bu psikososyal bir davranış. Literatürde 'Seyirci Efekti' olarak tanımlanıyor. 1964'te, New York'ta bir kadının 60 bıçak darbesiyle öldürülmesi sonrası başlayan araştırmayla literatüre girdi. Cinayete 38 kişi şahit olmuş ancak hiçbiri polisi aramamıştı.

Herkesi ilgilendiren bir sorun varmış gibi yardım isteyin. "Yangın var" çığlığı, kendi evlerinin de yanacağını düşünenleri harekete geçirir.

EVDE PANİK ODASI YARATABİLİRSİNİZ

Ufak meblağlarla bir odanızı panik odasına dönüştürebilirsiniz. Yatak odanıza veya penceresi sokağa bakan bir odaya sağlam ve camsız bir kapı yaptırın ya da uygun bir kapının menteşelerini sağlamlaştırın. Kapının arkasına sürgü ve bir de kapı stoperi koyun. Kısa süreli de olsa güvende olursunuz.

BİR KÖPEK SAHİPLENİN

Yalnız yaşıyorsanız bir köpeği ev arkadaşı olarak sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Hem sokakta hem de evde desteğiniz olacaktır. Sadık bir doberman şiddete meyilli bir erkek için kesin bir mesaj olacaktır.

Polis Akademisi, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 07:59

Son Dakika Magazin Karabiberle şaşırtın tava, oklava kullanın - Son Dakika Magazin
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