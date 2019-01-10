Son Dakika Haberleri: Karabiga Termik Santrali Çed Olumlu Raporu Aldı

Karabiga Termik Santrali Çed Olumlu Raporu Aldı

1 saat önce

Alarko Holding’e bağlı Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Karabiga Termik Santrali İçin ÇED Olumlu Raporu yeniden alındı. Açıklama KAP üzerinden yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Alarko Holding tarafından yapılan açıklamada, elektrik üretimi gerçekleştirecek olan Karabiga elektrik santralinin mahkemece iptal edilen ÇED raporunun yeniden alındığı kaydedildi. KAP’a yapılan yazılı açıklamada, “İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Karabiga termik […]The post Karabiga Termik Santrali ÇED olumlu raporu aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Karabiga Termik Santrali Çed Olumlu Raporu Aldı, System.String[]
Alarko Holding'e bağlı Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga Termik Santrali İçin ÇED Olumlu Raporu yeniden alındı. Açıklama KAP üzerinden yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Alarko Holding tarafından yapılan açıklamada, elektrik üretimi gerçekleştirecek olan Karabiga elektrik santralinin mahkemece iptal edilen ÇED raporunun yeniden alındığı kaydedildi.

KAP'a yapılan yazılı açıklamada,

"İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga termik santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporuyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak yeni ÇED raporunun en kısa zamanda alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Söz konusu yeni "ÇED Olumlu Raporu" alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur." denildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:35 

Alarko, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Karabiga, Çevresel Etki Değerlendirme, Sektörel
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