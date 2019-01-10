Karabiga Termik Santrali Çed Olumlu Raporu Aldı
1 saat önce
Alarko Holding’e bağlı Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Karabiga Termik Santrali İçin ÇED Olumlu Raporu yeniden alındı. Açıklama KAP üzerinden yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Alarko Holding tarafından yapılan açıklamada, elektrik üretimi gerçekleştirecek olan Karabiga elektrik santralinin mahkemece iptal edilen ÇED raporunun yeniden alındığı kaydedildi. KAP’a yapılan yazılı açıklamada, “İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Karabiga termik […]The post Karabiga Termik Santrali ÇED olumlu raporu aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Alarko Holding
'e bağlı Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga
Termik Santrali İçin ÇED Olumlu Raporu yeniden alındı. Açıklama KAP üzerinden yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) Alarko Holding tarafından yapılan açıklamada, elektrik üretimi gerçekleştirecek olan Karabiga elektrik santralinin mahkemece iptal edilen ÇED raporunun yeniden alındığı kaydedildi.
KAP'a yapılan yazılı açıklamada,
"İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga termik santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporuyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak yeni ÇED raporunun en kısa zamanda alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz
konusu yeni "ÇED Olumlu Raporu" alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:35
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