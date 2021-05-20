Karabörklü Cami'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor - Son Dakika

Karabörklü Cami'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor

20.05.2021 16:00
Karabörklü Cami'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor, System.String[]

22 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Cami'nin yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni cami inşa ediyor.

Zemin katta kolon betonu dökülen ve inşaat çalışmaları hızla devam eden caminin önümüzdeki aylarda ibadete açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana gelen depremde Akhisar ilçesi Karabörklü Cami ağır hasar aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine yeni cami yapımı için söz vermişti. Mahalle sakinlerine verdiği sözü tutan Başkan Ergün, proje çalışmalarının ardından, hızla inşaat çalışmalarını başlattı. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarında önemli yol alınırken, kolonda zemin katta beton dökümü gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir BelediyesiAkhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin, AkhisarMuhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre ve mahalle sakinleri ile birlikte yürütülen çalışmayı inceledi. Proje üzerinde mahalle sakinlerine bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, caminin modern ve estetik görüntüsünün yanı sıra ahşap işçiliği ile de dikkat çektiğini ifade etti.

"Kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak"

İnşaat çalışmaları hakkında teknik bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Alınan yıkım kararının ardından Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından caminin yıkımı yapıldı. Başkanımızın talimatlarıyla da caminin projesi hazırlandı. İhale sürecinin ardından, yer teslimini yaptık. Temel betonumuzu döktük. Zemin kattaki kolonların betonları dökülüyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde cami de inşaat çalışmalarını tamamlayarak, ibadete açmayı planlıyoruz.

Başkan Ergün sözünü tuttu

Cami de inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal," Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Verdiği sözü yerine getiriyor.En kısa zamanda cami ibadete açılacak "dedi.

Sözleşme bedeli yaklaşık 1 buçuk milyon TL

Yapılan hizmetin mahalle sakinleri için önemine değininen Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri,"Bunlar güzel hizmetler. Planlanandan kısa sürede cami inşaatının tamamlanması da hedefleniyor. İnşallah, burada Cengiz başkanımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte Cuma namazımızı da kılarız" ifadelerinde bulundu. Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin de, yapımı hızla devam eden caminin sözleşme bedelinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğunu belirtti.

Cengiz Başkan söz verince yapar

Yapımı hızla devam cami inşaatı için mahalle muhtarı, mahalle sakinleri ve cami imamı işe şu ifadelerde bulundu.

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş: Cengiz başkan söz verince yapar. Hepsinden Allah razı olsun.

Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre," Cengiz başkanımıza ne kadar teşekkür etsem, dua etsem azdır. Başkanımız depremin ardından, mahallemizi ziyaret ettiğinde ağır hasar alan camin yapımı da, yıkımı da bize aittir dedi. Sözünde de durdu.

Karabörklü Camii İmamı Mustafa Akıncı: Bu kadar kısa süre içerisinde cami yapımına başlanacağını düşünmüyorduk. Büyükşehir Belediyemiz bizi çok memnun etti. Allah şükür olsun. Çok memnunuz.

Mahalle Sakini İbrahim Enver Okul: Cami inşaatına kısa zamanda başlandığı için çok memnunuz. Allah razı olsun.

Mahalle Sakini Ramazan As: Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla çalışan başkamızdan zaten memnunuz. Yaptığı diğer eserlerden de dolayı. Bizim camimizin de kısa sürede ibadete açılacağını ümit ediyoruz. Çalışmalar hızlı gidiyor. Memnunuz. Allah, onlara nice böyle hizmetler yapmayı nasip etsin.

Karabörklü Cami'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnşaat, Manisa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karabörklü Cami'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor - Son Dakika


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