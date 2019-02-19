Karabörklü Gençler 8.Sıla-i Rahim Gezisini Gerçekleştirdi

Alucra Karabörk Köyü Gençliğinin dernek yönetimi ile organize ettiği ve bu yıl 8.sini düzenledikleri Sıla-i Rahim köy gezisi 16 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.

İlçemizde kış aylarında yapılmasına rağmen katılımın yüksek olduğu Alucra Karabörk Köyü Sıla-i Rahim programı birlik, dirlik, dirilik, kaynaşma ve dayanışma adına emsal teşkil edecek güzel bir geleneği devam ettirerek, bu yıl da sılayı unutmadıklarını gösterdiler.

15.02.2019 Cuma akşamı 4 otobüsle yaklaşık 200 kişilik ekiple İstanbul Beyoğlu ilçesi Okmeydanı semtinden hareket ederek başlayan organizasyonda, gençleri Alucra Pesimet tepesinde Karabörk köylüleri karşıladı.

İlk ziyareti Alucra İlçe Şehitliğine yapıp burada okunan Kuran tilaveti ve yapılan dualarla bu Aziz vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi.