Karaborsa fırsatçılarına inat 1 liraya kolonya dağıtıldı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaborsa fırsatçılarına inat 1 liraya kolonya dağıtıldı - DÜZCE - Son Dakika

Karaborsa fırsatçılarına inat 1 liraya kolonya dağıtıldı - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de 60 yıldır kolonya üreticiliği yapan firma, üretim yaptığı yerleşim alanındaki köyde muhtarlığına 5 bin şişe kolonya vererek, elde edilen geliri köy çocuklarına bağışladı.

Düzce'de 60 yıldır kolonya üreticiliği yapan firma, üretim yaptığı yerleşim alanındaki köyde muhtarlığına 5 bin şişe kolonya vererek, elde edilen geliri köy çocuklarına bağışladı.

Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı kullanılan kolonyanın, yüksek fiyatlara satılmasının ardından harekete geçti.

Daha önce 56 ülkeye ihracat yapan firma, koronavirüs'ün ülkemizde görünmesinin ardından öncelikle ihracatlarını kesti ve iç pazara yöneldi.

"Önce Vatan" sloganı ile başlattığı kampanyasına ek olarak fabrikanın bulunduğu Yenitaşköprü Muhtarı Hüseyin Gür ile görüşen Yorgun, 5 bin şişe kolonyayı muhtara teslim ederek sembolik olarak 1 liradan satmasını istedi.

Muhtar Gür tarafından 700 haneli 2 bin 700 nüfuslu köyün merkezine getirilen 5 bin şişe kolonya tanesi bir liradan satışa sunuldu.

Yaklaşık yarım saatte tükenen kolonyaları alan vatandaşlar, firma ve muhtarlık tarafından yapılan bu dağıtımın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Köy muhtarı Hüseyin Gür, AA muhabirine, firma sahibi Nadir Yorgun'un bu davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Önce vatan dedik. Piyasada koronavirüsten dolayı kolonya karaborsa olmuş durumda. Bizde köyümüzde kolonya üretim fabrikamız var. Fabrika sahibimiz bize bu karaborsayı kıralım dedi. Muhtarlık ta bize yardımcı oldun dedi. Bizde halkımıza sembolik bir rakamla 1 liraya halkımıza dağıtım yaptık. Halkımız vatanını sever ama bu konularda aşırı faydalanmaya çalışıyor. Şuan bu karaborsayı kırdığımızı düşünüyorum. Bizde 80 derecelik kolonyamızı köy ve çevre köylerimizdeki halkımıza dağıttık." diye konuştu.

Gür, buradan toplanan paranın ise köyde çocuklara harcanacağını ve çocuk parkı gibi hizmetler yapılacağını söyledi.

Karaborsa fırsatçılarına inat 1 liraya kolonya dağıtıldı - DÜZCE

Düzce, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:11 Kaynak: AA
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