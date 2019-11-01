Son Dakika Haberleri: Karabük 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik azra'yı montuyla ısıttı
Son Dakika Güncel Karabük 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik azra'yı montuyla ısıttı

Karabük 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik azra'yı montuyla ısıttı

7 saat önce

112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttıKarabük'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı.

112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı

Karabük'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. 112 Acil görevlisi, montunu çıkarıp kazada hafif yaralanan ve ıslanan 3 yaşındaki Azra Ece Aksu'nun üzerine örttü.

Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa Altuntepe yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Remziye Altuntepe (73) ve Azra Ece Aksu hafif yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ve polis ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil görevlisi montunu çıkarıp yağmurda ıslanan üşüyen Azra Ece Aksu'nun üzerine örtüp ambulansa götürdü. 112 görevlisi minik Azra'yı başını okşayıp konuşarak rahatlatmaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

v

Karabük 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik azra'yı montuyla ısıttı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:16:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük 112 görevlisi yağmurda ıslanan minik azra'yı montuyla ısıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]