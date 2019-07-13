Son Dakika Haberleri: KARABÜK 15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular
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KARABÜK 15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular

2 saat önce

15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdularKarabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi bir araya gelerek 'Türkiye' yi oluşturdu.

15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular
Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi bir araya gelerek 'Türkiye' yi oluşturdu.
Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, Türkiye haritası koreografisi oluşturmak için Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü Hamzalar Ek Hizmet binası önünde bir araya geldi. Çalışanlar, başlarında 15 Temmuz şapkalarıyla belirlenen yerlerine geçerek, 'Türkiye' yi oluşturdu. Çalışanlar, dev Türk bayrağı açarak, 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diye haykırdı.
Karabük İl Özel İdare genel Sekreteri Mehmet Uzun, '15 Temmuzda, meydanlara, tıpkı Çanakkale'de istiklal savaşımızda olduğu gibi tüm fertleri ile tek yürek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi zaferimiz kutlu olsun.ö dedi.
KARABÜK 15 Temmuz için 'Türkiye'yi oluşturdular
Karabük, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:14 Kaynak: DHA
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