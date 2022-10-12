Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı

12.10.2022 02:05

Karabük 3. sayfa haberi... Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı Doğal gaz bomba gibi patladı mahalleli sokağa döküldü Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı

Doğal gaz bomba gibi patladı mahalleli sokağa döküldü

KARABÜK - Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 01.15 sıralarında merkeze bağlı Yeşil Mahalle Özgür Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Sarıipek apartmanında meydana geldi. Apartmanın üçüncü katında kiracı olarak oturan Galip Durdu'nun dairesinde patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlama ile irkilen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde 112, AFAD, İtfaiye ve Doğal gaz ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada Galip Durdu'nun ellerinde yanıklar oluşurken, patlamanın şiddeti ile yan binanın yıkılan duvarları sonucu Uğur Dinçer, Emine Dinçer ve 10 yaşındaki kızları Erva Dinçer moloz yığınlarının arasında kalarak yaralandı. Kendi imkanları ile apartmandan çıkmayı başaran yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Dairelerin duvarları yıkıldı"

Dairenin mutfak kısmında doğal gazdan kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamanın şiddeti ile duvarlar yıkıldı. Binadan kopan duvarlar park halindeki araçlar ile çevredeki binalara da zarar verdi.

"Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi"

Öte yandan yaşanan patlama sonrası Karabük Valisi Fuat Gürel ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Vali Gürel, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece saat 01.15 sıralarında binada patlama meydana gelmiş. Mutfak kısmında doğal gazdan kaynaklı bir patlama olduğu tahmin ediliyor. İlk belirlemelere göre 4 yaralımız var. Durumları iyi. Etraftaki bina ve araçlarda maddi hasar oluşmuş. Olayı detaylı bir şekilde arkadaşlarımız araştırıyor ama şu an ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı yönünde. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun 4 vatandaşımız hafif yaralarla atlatmış durumda" dedi.

"Kızımı enkazın altından kurtardım"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Uğur Dinçer, 10 yaşındaki kızını enkazın altından kurtardığını söyleyerek, "Gece yatıyorduk ve saat 01.00 sıralarında şiddetli patlama ile uyandık. Patlayan dairenin hemen yanında oturuyoruz. Her taraf duman altındaydı ve kızım odasında enkazın altında moloz yığınlarının arasında kalmış. Enkaz altında kızımı kurtardım. Yan komşumun eşi falan evinde yoktu, tekti. Onun da ellerinde falan yanıklar vardı" dedi.

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te 4 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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