İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri merkez Yenice ilçesinde, kumar oynanmasını önlenmesine yönelik kahvehanelere operasyonlar düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 15 kişiye 27 bin 285 lira para cezası kesildi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 4 kişiye de adli idari işlem uygulanırken operasyonda 3 bin 390 para ele geçirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza - Son Dakika

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