Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza - Son Dakika
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Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza

18.10.2022 20:20
Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza

Karabük haberlerine göre Karabük'te düzenlenen kumar operasyonlarında 15 kişiye ise 27 bin 285 lira ceza uygulandı.

Karabük'te düzenlenen kumar operasyonlarında 15 kişiye ise 27 bin 285 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri merkez Yenice ilçesinde, kumar oynanmasını önlenmesine yönelik kahvehanelere operasyonlar düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 15 kişiye 27 bin 285 lira para cezası kesildi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 4 kişiye de adli idari işlem uygulanırken operasyonda 3 bin 390 para ele geçirildi. - KARABÜK

YORUMLAR
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Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza - Son Dakika
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