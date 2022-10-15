Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı - Son Dakika
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Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı

15.10.2022 01:53

Karabük haberlerine göre Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı

KARABÜK - Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Karabük - Safranbolu karayolu Valilik mevkiinde meydana geldi. K.M.K. idaresindeki 78 BM 009 plakalı otomobil, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritten gelen H.K. yönetimindeki 60 ADL 821 ve B.S'nin kullandığı 68 EA 704 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerin olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 5 kişinin de kendi imkanları ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük 3. sayfa haberi | Karabük'te zincirleme trafik kazası : 11 yaralı - Son Dakika
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