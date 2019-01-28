Karabük Açılışı Yapılmayan Kayak Merkezinde Kaza 3 Yaralı
7 dakika önce
Karabük'te, henüz açılışı yapılmayan, test aşamasındaki Keltepe Kayak Merkezi'nde 2 kadın, kızak çarpması sonucu; 1 çocuk da düşme sonucu yaralandı.
Karabük
'te, henüz açılışı yapılmayan, test aşamasındaki Keltepe Kayak Merkezi
'nde 2 kadın, kızak çarpması sonucu; 1 çocuk da düşme sonucu yaralandı. Yaralılar UMKE ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kent merkezine 32 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde mekanik tesislerin test çalışmaları sürerken vatandaşlar, kullanıma uygun hale getirilen eğitim pistinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Zaman zaman da kazalar kaçınılmaz oldu. Güngör Yavuzalp (56) ve Zeliha Arduç (53), kızak çarpması sonucu; Furkan Ersoy da (12) düşme sonucu yaralandı. Haber verilmesiyle UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Sol kolu kırılan Arduç ve beyin travması geçiren Yavuzalp ile vücudunda ufak sıyrıklar olan Ersoy, kentteki hastanelerde tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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