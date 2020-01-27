Karabük Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Karabük Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Karabük Adalet Sarayı çalışanları ve vatandaşlar, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla, Türk Kızılay'a destek olmak için kan bağışında bulundu.

Karabük Adalet Sarayı çalışanları ve vatandaşlar, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla, Türk Kızılay'a destek olmak için kan bağışında bulundu.

Karabük Adliyesi ve Türk Kızılay Karabük Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle, adliye binasında kurulan stantlarda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile adliyede görevli hakimler, savcılar ve personel, stantların bulunduğu alana gelerek kan bağışladı.

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılay'a destek olmak için gerçekleştirilen kampanyaya adliyeye gelen bazı vatandaşlar da kan vererek destek oldu.

Başsavcı Mehmet Patlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile ortak kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kan bağışı kampanyasının Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasına denk geldiğini hatırlatan Patlak, "Allah ülkemize bir daha böyle deprem yaşatmasın. İnşallah verdiğimiz kanlar emin ellerde güzel yerlerde kullanılacaktır. Kan bağışına katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kan bağışı kampanyası saat 16.30'da sona erecek.

Karabük Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası

Kızılay, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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