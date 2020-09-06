KARABÜK Ahşap ev ve ambar alev alev yandı - Son Dakika

Ahşap ev ve ambar alev alev yandı KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, ahşap ev ve ambar alev alev yandı. Olay, öğle saatlerinde, Eflani'ye bağlı Ovaşeyhler Köyü Gemicioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Aykut ve Ahmet Gemici'ye ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki ambara sıçradı. Ev ve ambar alev alev yanarken, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ev ve ambar kullanılmaz hale geldi.