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Karabük akrobatik kaza kask kamerasında

1 saat önce

Akrobatik kaza kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı.

Akrobatik kaza kask kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada yerde yatan motosikletli, İyiyim ben, çıktım mı dedi.

Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy köyünde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Arkadaşlar bir süre sonra hızlanarak tepeyi çıkmaya başladı. Tepeyi hızla çıkarken havalanan motosikletli, kendisinden önce tepeye çıkan arkadaşının motosikletinin üzerine düştü. Düşen motosikletli arkadaşlarına, İyiyim ben, çıktım mı' diye sordu. Çarpışan motosikletlerde hasar oluşurken, akrobatik kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Karabük akrobatik kaza kask kamerasında

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:16 Kaynak: DHA
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