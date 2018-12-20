Karabük Alkollü Yakalanan Aday Sürücü Ben Bittim

Karabük
'te, 0.75 promil alkollü olduğu belirlenen aday sürücü Ahmet B.Ö.(18), ehliyetinin iptal edildiğini ve 1002 TL de ceza yediğini öğrenince arkadaşlarına, Ben bittim dedi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde alkol denetimi yaparken kontrol noktasından kaçan bir otomobilin peşine düştü. Polisten çok fazla kaçamayan sürücü, yaklaşık 500 metre mesafede otomobilini bırakarak kaçtı. Ruhsat sahibine kontrol noktasından kaçmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve fenni muayeneden para cezası kesildi.
Kontrol noktasında durdurulan otomobilden arkadaşlarıyla inen aday sürücü Ahmet B.Ö.'nün 0.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Ahmet B.Ö., kendisine ceza yazan polise, Abi ne olacak şimdi, ehliyetim gidecek mi Yapmayın. Ben 2,500 TL bir daha mı vereceğim kursa. diye sordu. Ehliyetinin iptal edildiğini, 1002 TL ceza yediğini ve otomobilinde ehliyetli ve alkolsüz başka birine teslim edileceğini öğrenen Ahmet B.Ö, Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ben bittim. dedi.
Başka bir aracın sürücüsü Zühtü D.(45)'nin ise 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Zühtü D. kendisine ceza yazan polise, Alkol alalı 2 saat kadar oluyor. Bir arkadaş yardıma çağırdı. Orada da 3 bira içtik. dedi. Zühtü D.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi.