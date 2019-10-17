Son Dakika Haberleri: Karabük anaokulu öğrencileri, türkiye haritası oluşturdu
Son Dakika Güncel Karabük anaokulu öğrencileri, türkiye haritası oluşturdu

Karabük anaokulu öğrencileri, türkiye haritası oluşturdu

56 dakika önce

KARABÜK Anaokulu öğrencileri, Türkiye haritası oluşturduAnaokulu öğrencileri, Türkiye haritası oluşturduKarabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritasını oluşturdu.

KARABÜK Anaokulu öğrencileri, Türkiye haritası oluşturdu

Anaokulu öğrencileri, Türkiye haritası oluşturdu

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritasını oluşturdu.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ile anaokulu öğretmenleri, Türkiye'nin ilk Ay Yıldızlı Stadyumu'nda toplandı. 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart açıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 70 çocuk ele ele tutuşup 'Türkiye'yi oluşturdu. Dev Türk bayrağı açılarak, 'En büyük asker bizim asker' diye slogan attı.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle milli ve manevi değerleri kazandırmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildirmek istiyoruz. dedi.

Karabük anaokulu öğrencileri, türkiye haritası oluşturdu

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:25 Kaynak: DHA
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