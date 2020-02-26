Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

18 dakika önce

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendiKARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

KARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Anne Özlem Özdoğan, çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep sobadan sızan gazdan etkilendi. Aile komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aile tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Karabük, Gümüş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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